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Культура

12:16

Умер актер из "Звездных войн" Джереми Буллок

культура

Фото: AP

Британский актер Джереми Буллок, исполнивший роль наемника Бобы Фетта в "Звездных войнах", скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".

Актер умер в одной из больниц Лондона в окружении родных от последствий болезни Паркинсона. У него остались жена, три сына, три внука и десять правнуков.

Буллок сыграл мандалорского воина, работающего охотником за головами, во втором и третьем эпизодах оригинальной трилогии "Звездных войн": "Империя наносит ответный удар" (1980) и "Возвращение джедая" (1983). Кроме того, в 2005 году актер вернулся к участию во франшизе, исполнив эпизодическую роль капитана Джеремока Колтона в картине "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов".

Помимо участия в "Звездных войнах", Буллок известен ролями в картине о Джеймсе Бонде "Осьминожка" с Роджером Муром и культовом сериале "Доктор Кто".

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