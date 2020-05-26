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26 мая 2020, 20:00

Общество

"Спорная территория": "в тени деревьев"

"Спорная территория": "в тени деревьев"

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Вера живет в общежитии на втором этаже, дом окружен липами. Целый день женщина живет при электрическим освещением. Кроме того, она переживает, что к дому нет никакого подъезда, так как ряды деревьев растут прямо от стены.

Случись что, на спецтехнику рассчитывать не придется. Вера предлагает кронировать деревья, как это сделали в соседнем дворе. УК и администрация перекладывают решение друг на друга, а защитники природы обвиняют женщину в безответственности. Об этом – в программе "Спорная территория".

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