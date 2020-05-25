Волонтеры смогут посещать столичные приюты с 26 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Волонтеры смогут посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек начиная с 26 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

По словам мэра столицы, ситуация с распространением коронавируса в городе постепенно улучшается, поэтому планируется дальнейшее поэтапное смягчение ограничений.

"Потребность в помощи очевидна – более двух месяцев изоляции питомцы приютов получали только стандартный уход. Теперь же волонтеры вновь принесут им человеческое тепло и заботу", – написал градоначальник.

Регламент посещений был разработан городскими властями при участии Общественной палаты Москвы и активистов зоозащитных организаций. Этот особый порядок утвержден до полного снятия ограничительных мер в столице.

Для посещения приюта потребуется оформить ID волонтера, который выдает ГБУ "Мосволонтер". Каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно, и для контроля будут разработаны отдельные графики на местах.

Кроме того, посетители приюта обязаны соблюдать действующие правила по ношению масок и защитных перчаток. Для поездки до места содержания животных также потребуется цифровой пропуск. Оформить его по-прежнему можно на портале nedoma.mos.ru.

"Я надеюсь, что после окончания пандемии все быстро вернется на круги своя. Москвичи вновь начнут брать домой бездомных собак и кошек, а волонтеры будут заботиться о том, чтобы и в приютах им было максимально хорошо. Первый шаг к этому мы сделали сегодня", – подчеркнул мэр.

Ранее благотворительный фонд помощи бездомным животным "НИКА" запустил акцию по сбору корма для приютов "Оставайтесь сытыми". Потребность в дополнительных поставках возникла из-за запрета на посещение приютов волонтерами.

