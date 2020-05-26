Столичные спасатели отрабатывают с медперсоналом взаимодействие во время пожаров

14:45
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московские пожарные отрабатывают с медицинским персоналом новых больниц взаимодействие при возникновении пожаров или других происшествий. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"На ВДНХ в павильоне № 75 сотрудники департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы проводят совместные тренировки с медперсоналом по действиям при возникновении пожаров или других происшествий", – сообщили в пресс-службе.
Пожарные и спасатели в павильоне отрабатывают способы эвакуации людей и имущества, изучают работу с пожарной техникой, а также тренируются использовать средства защиты органов дыхания от угарного газа.
"Занятия проводятся в течение недели группами до 50 человек, с обязательным соблюдением санитарных мер, а также наличием медицинских масок и перчаток", – подчеркнули в департаменте.
Ранее сообщалось о возникновении пожаров из-за аппаратов аппарата ИВЛ "Авента-М" в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. После инцидентов Росздравнадзор приостановил в России обращение аппаратов, произведенных с 1 апреля 2020 года.
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