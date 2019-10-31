"Спорная территория": "водные процедуры"

Жители дома В Марьино доведены до полного отчаяния действиями управляющей компании "Эксжил". Летом якобы по вине УК произошел прорыв трубопровода горячего водоснабжения в чердачном помещении дома, затоплено несколько квартир с 24 до 15 этажа.

Потоп был такой силы, что электроэнергия на нескольких этажах была выключена более чем на неделю. После этой аварии были еще две. Собственники, по их словам, договорились с УК о компенсациях на ремонт, но получить их не могут. Подробнее – в программе "Спорная территория".