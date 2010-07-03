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Город

14:14

Власти столицы повысят доступность жилья – Хуснуллин

строительство город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Власти Москвы намерены повысить доступность жилья в столице. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили на официальном портале Стройкомплекса Москвы.

Хуснуллин выступил на Московском форуме лидеров рынка недвижимости (МРЕФ), где рассказал, что доступность жилья можно считать одним из ключевых факторов, указывающих на развитие мегаполиса. По словам заммэра, цена на квартиры не должна расти выше уровня инфляции.

Высокая стоимость жилья, по мнению Хуснуллина, стала причиной того, что множество москвичей уехали в другие регионы. Представитель столичных властей уверен, что регулирование роста стоимости жилья позволит молодежи приобрести квартиры в городе.

"Улучшение доступности жилья позволит людям приобретать квартиры рядом с районами, где они работают, а значит, снизится трафик и загруженность дорог и общественного транспорта", – указал Хуснуллин и на фактор ежедневной маятниковой миграции.

Ранее заместитель мэра заявил, что в столице в ноябре могут сократить интервал движения поездов на Московском центральном кольце. По его словам, в час пик поезда будут следовать каждые четыре минуты.

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