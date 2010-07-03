Хуснуллин: строительство метро в Москве является экономически выгодным

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Строительство метро в пересчете на одного перевезенного пассажира является экономически выгодным. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Строительство метро в пересчете в деньгах действительно самое дорогое. Но в пересчете на одного перевезенного пассажира строительство метро является самым экономически выгодным", – цитирует его Агентство "Москва".

В среду, 23 октября, в столице утвердили программу развития Московского метрополитена. В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства подчеркнули, что она позволит улучшить доступ к метро в 75 районах города к 2027 году.

По словам Хуснуллина, благодаря программе жители столицы получат практически "шаговый доступ" к рельсовому общественному транспорту. Представитель правительства Москвы напомнил, что в ближайшие три года в приоритете находится завершение работ на Большой кольцевой линии метро и продление части радиальных веток.

