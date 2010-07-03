Сокращение времени в пути на минуту приносит Москве 20 миллиардов рублей – Хуснуллин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сокращение времени пассажира в пути на минуту приносит городу 20 миллиардов рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он объяснил, что транспорт в шаговой доступности для горожан столичные власти определили как приоритет. "Мы посчитали, что если сократить время в пути на одну минуту, то человек в год полностью выделит на себя одни сутки, а для экономики города это 20 миллиардов рублей", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

"Мы в прямом смысле слова стали бороться за каждую минуту сокращения времени в пути", – подчеркнул он.

Хуснуллин уточнил, что сократить время в пути помогут транспортно-пересадочные узлы. По его словам, город можно назвать хорошо спланированным, если пешая доступность максимально высока.

"Мы стали пересматривать наши подходы к градостроительной политике, чтобы максимально люди могли ездить на работу и отдыхать в пешей доступности", – добавил заммэра.

Он отметил, что строительство метро финансово является самым дорогим. Однако в пересчете на одного перевезенного пассажира оно становится экономически выгодным, сказал Хуснуллин.

К 2027 году в 75 районах города доступ к подземке улучшат. К концу 2022 года построят 67 километров линий и 27 станций метро. До 2024 года предполагается проектирование и строительство 42 станций. В ближайшие три года в приоритете Стройкомплекса – завершение работ на Большой кольцевой линии метро и продление некоторых радиальных веток.