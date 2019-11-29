"Прямо и сейчас": "не такая уж черная"

"Черная пятница" – пожалуй, самая известная распродажа в мире. Она проходит в последнюю пятницу ноября. В 2018 году россияне потратили 135,5 миллиарда рублей за один день. Это на 7,5% больше, чем в 2017 году.

В три раза увеличились траты на товары для красоты и здоровья – до 4,6 миллиарда рублей. В два раза выросли расходы на одежду, обувь и аксессуары – почти 18 миллиардов рублей, а также на бытовую технику – свыше шести миллиардов рублей.

Интересно, что почти весь прирост пришелся на интернет-магазины – около 50%. Есть ли ажиотаж в обычных магазинах? Об этом – в программе "Прямо и сейчас".