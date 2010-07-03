Водителей призвали планировать поездки в вечерний час пик

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ЦОДД просит автомобилистов заранее планировать вечерние поездки на машине из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба ведомства.

Синоптики прогнозируют 29 ноября дождь, мокрый снег и гололедицу, что может негативно сказаться на дорожной ситуации. Из-за непогоды число мелких аварий может увеличиться, предупредили в ЦОДД.

"Автомобилистам рекомендуется заранее планировать вечерние поездки, а лучше отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу – это позволит сделать поездку более прогнозируемой", – говорится в сообщении.

Помимо этого, водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными, помнить о дистанции, тормозном пути и скоростном режиме.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в городе установится облачная погода. При этом специалисты предупредили о риске образования гололедицы на дорогах. Отдельные порывы ветра могут дуть с силой до 15 метров в секунду.

Ранее жителей столицы оповестили о надвигающихся морозах. Сообщалось, что на следующей неделе в ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов. Постепенное похолодание начнется с субботы.