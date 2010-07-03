Синоптики сообщили погоду на 29 ноября в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода установится в Москве в пятницу, 29 ноября. При этом специалисты предупредили о риске образования гололедицы на дорогах. Об этом информирует Гидрометцентр России.

"Облачно, небольшие осадки, местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Температура воздуха днем составит от 1 до 3 градусов тепла. Уточняется, что отдельные порывы ветра могут дуть с силой до 15 метров в секунду. При этом атмосферное давление покажет значение в 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее жителей столицы оповестили о надвигающихся морозах. Сообщалось, что на следующей неделе в ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов. Постепенное похолодание начнется с субботы.

В свою очередь, Минздрав предупредил о росте заболеваемости гриппом в преддверии Нового года. Пик эпидемии начнется непосредственно перед праздником. О том, как простыми мерами уменьшить риск возникновения болезни – рассказали в сюжете телеканала "Москва 24".