Синоптики рассказали москвичам об "обманчивом" снеге

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Погода "обманула" москвичей – снежный покров, который наблюдается в четверг, 28 ноября, не является настоящими осадками, рассказал и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Сейчас такой небольшой снежок в некоторых районах Москвы, на почти всех машинах. Но на самом деле это не снег. При антициклоне снега не бывает, но есть такое понятие, как подинверсионные осадки. Инверсия – это неправильное распределение температуры с высотой, температура должна понижаться с высотой по всем законам", – рассказал Вальфанд ТАСС.
Он пояснил, что неправильное распределение температуры приводит к тому, что молекулы водяного пара, поднимаясь вверх, утрачивают плавучесть и не могут подняться выше.
По его словам, 29 ноября в городе выпадет мокрый снег.
"Небольшое скольжение также будет, местами гололедица", – отметил Вильфанд.
В пятницу в столицу придет атлантический антициклон, который принесет с собой кратковременное потепление, а в выходные – осадки в виде мокрого снега и гололедицу. Кроме того, будет дуть сильный ветер с резкими порывами до 18 метров в секунду.
В связи с этим водителям напомнили о трех составляющих успеха в снегопад. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию на дорогах. При этом водителям следует быть особенно внимательными при движении по эстакадам, мостам и путепроводам из-за риска образования гололедицы.
Ранее синоптики пообещали теплый декабрь в Москве. Погода будет теплее климатической нормы. Кроме того, "температурные качели" будут наблюдаться в течение всего декабря. Уточняется, что даже в периоды похолоданий температурный режим сможет лишь приблизиться к норме. При этом частая смена погоды будет сопровождаться обильными осадками.
"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 28 ноября
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