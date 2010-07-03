ЦОДД призвал водителей быть осторожнее из-за снега

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичных автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию на дорогах из-за снега.

"Три составляющие успеха в этот ноябрьский снежный вечер: не ездить на летней резине (есть еще те, кто не переобулся?); держать дистанцию и скорость; правильно выбирать маршруты, время и транспорт для поездки в вечерний час пик", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Быть внимательнее и соблюдать меры предосторожности призвали и в ГИБДД. Автовладельцам следует обратить особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам из-за вероятности возникновения гололеда.

Синоптики прогнозировали, что 26 ноября температура воздуха составит около минус 4 градусов, ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. В ночь на среду может похолодать до минус 5 градусов.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы о "температурных качелях". Сообщалось, что погодные аномалии связаны с циклонами, которые будут приносить то тепло, то холод.

По прогнозам синоптиков, в декабре погода будет теплее, чем обычно. В центральных регионах России температура может превышать норму на 4 градуса. Холоднее нормы ожидаются на севере Сибири и Дальнего Востока. На юге страны температурный фон приблизится к норме.

В Москве такие "температурные качели" будут наблюдаться в течение всего декабря. При этом даже в периоды похолоданий температурный режим сможет лишь приблизиться к норме. Частая смена погоды будет сопровождаться обильными осадками.

