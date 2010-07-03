Врач дал рекомендации, как вести себя во время резких перепадов давления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов в беседе с Москвой 24 дал советы о том, чего не стоит забывать в периоды резкой смены давления. По его словам, не все люди чувствительны к такого рода перепадам, однако есть группа риска, которая будет это более восприимчиво ощущать.

"Старики чувствуют это очень сильно, у них артериальное давление скачет, как барометр, суставы начинают неметь за несколько часов до таких резких скачков атмосферного давления. Также у многих людей может произойти обострение уже имеющихся хронических заболеваний", – говорит врач.

Гайфутдинов отметил, что в это время желательно вести более спокойный режим жизни и не забывать про лекарства, назначенные врачом, во избежание неприятных ситуаций.



Рустем Гайфутдинов врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Если доктор прописал лекарства, то стоит их заблаговременно принимать и не перегружать организм допнагрузками. Кроме того, не стоит уезжать в долгие поездки и желательно соблюдать режим сна.

Ранее сообщалось, что синоптики предостерегли россиян о возможном резком падении атмосферного давления. К концу недели метеорологи ожидают так называемую атмосферную впадину, когда показатели барометров достигнут 732 миллиметров ртутного столба, что на 15 пунктов ниже нормы.

По данным специалистов, до вторника в столице сохранится холодная погода. Днем в городе будет около -5 градусов, а ночью температура может опуститься и до -11 градусов. Однако уже со среды температура начнет повышаться, днем в городе будет 0... -2 градуса.

Что касается характера погоды в начале календарной зимы, то синоптики не исключили потепления до околонулевых значений. В эфире радио Sputnik главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец напомнил, что любые скачки давления негативно сказываются на самочувствии метеозависимых людей.

Он рассказал, что во второй половине недели будет пасмурная погода с небольшими осадками в виде слабого снега, мокрого снега, есть вероятность локального ледяного дождя с отложениями льда до 1 миллиметра.

"Температура к концу недели выйдет на околонулевые показатели и даже превысит ноль градусов в сторону плюса. Давление к субботе достигнет своего барического дна – 733 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордно низкому давлению. С понедельника по субботу давление упадет практически на 24 единицы", – отметил Тишковец.

По его словам, любые скачки давления негативно сказываются на самочувствии метеозависимых – "сердечников" и "легочников".