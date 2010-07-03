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Москва 24

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Общество

18:14

Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве

общество погода город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В выходные в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, сообщает РИА Новости.

"Самая неблагоприятная погода придется на выходные дни. Погода будет облачная, с осадками, это будет и мокрый снег, чередующийся дождем", – рассказала она.

Температура воздуха в Москве в субботу будет держаться на уровне нуля градусов. В воскресенье температура понизится. Ветер сменится на северо-западный.

Уже со среды температура начнет повышаться, днем в городе будет от 0 до -2 градусов. В пятницу в столицу придет атлантический антициклон, который принесет с собой кратковременное потепление, а в выходные – осадки в виде мокрого снега и гололедицу. Она появится вечером в субботу и в ночь на воскресение.

Накануне москвичей предупредили о "температурных качелях". По словам синоптиков, погодные аномалии связаны с циклонами, которые будут приносить то тепло, то холод.

Ожидается, что в декабре погода будет теплее, чем обычно. В центральных регионах страны температура может превышать норму на 4 градуса. Холоднее нормы ожидаются на севере Сибири и Дальнего Востока. На юге страны температурный фон приблизится к норме.

В столице такие "температурные качели" будут наблюдаться в течение всего декабря. При этом даже в периоды похолоданий температурный режим сможет лишь приблизиться к норме. Частая смена погоды будет сопровождаться обильными осадками.

Спасатели просят москвичей не ходить по замерзающим водоемам

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