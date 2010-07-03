Синоптики пообещали теплый декабрь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Погода в декабре в этом году в России будет теплее климатической нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"По нашим оценкам, декабрь будет немного теплее нормы, но сказать насколько – за пределами возможного", – заявил он.

Ранее синоптики отмечали, что в Москве "температурные качели" будут наблюдаться в течение всего декабря. Уточняется, что даже в периоды похолоданий температурный режим сможет лишь приблизиться к норме. При этом частая смена погоды будет сопровождаться обильными осадками.

В среду, 27 ноября, в городе установится облачная погода. Днем температура воздуха составит -1..-3 градуса, ночью температура воздуха может опуститься до -4 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность повышенная – около 80-85%.

В пятницу в столицу придет атлантический антициклон, который принесет с собой кратковременное потепление, а в выходные – осадки в виде мокрого снега и гололедицу. Кроме того, будет дуть сильный ветер с резкими порывами до 18 метров в секунду.

В связи с этим водителям напомнили о трех составляющих успеха в снегопад. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию на дорогах. При этом водителям следует быть особенно внимательными при движении по эстакадам, мостам и путепроводам из-за риска образования гололедицы.

