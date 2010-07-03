Похолодание до минус 10 градусов ожидается в столице на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице в ближайшие дни ожидаются плюсовые температуры, в ночь на воскресенье похолодает, а на следующей неделе синоптики прогнозируют до минус 10 градусов в ночные часы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики прогнозируют 29 ноября небольшие осадки, местами ветер подует со скоростью до 15 метров в секунду. В дневные часы ожидается плюс 1–3 градуса в городе и минус 2 – плюс 3 – в Московской области.

В субботу ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура в течение суток будет колебаться в пределах 0 – плюс 2 в столице и минус 2 – плюс 3 – в области.

1 декабря местами пройдет небольшой снег, температура воздуха ночью прогнозируется от минус 4 до минус 2, а днем в столице ожидается около 3 градусов мороза.

"В понедельник, 2 декабря, похолодание продолжится. Ночью будет до минус 10, днем – минус 5 – 0. Во вторник, 3 декабря, столбики термометров ночью покажут минус 9 – минус 4, днем – минус 6 - минус 1", – говорится в сообщении.

И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снежный покров, который наблюдается в четверг, 28 ноября, не является настоящими осадками. Он пояснил, что неправильное распределение температуры приводит к тому, что молекулы водяного пара, поднимаясь вверх, утрачивают плавучесть и не могут подняться выше. По его словам, 29 ноября в городе выпадет мокрый снег.

Ранее синоптики пообещали теплый декабрь в Москве. Погода будет теплее климатической нормы. Кроме того, "температурные качели" будут наблюдаться в течение всего декабря. Уточняется, что даже в периоды похолоданий температурный режим сможет лишь приблизиться к норме. При этом частая смена погоды будет сопровождаться обильными осадками.

