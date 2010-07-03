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Город

15:55

Пеликаны в Московском зоопарке переехали в зимний павильон

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кудрявые и розовые пеликаны в Московском зоопарке переехали на зиму в специальный павильон. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

В павильоне они пробудут до весны, пока не растает лед, покрывающий водоем. По словам специалистов, зимой пеликаны мигрируют на юг, чтобы не оставаться на замерзающих озерах, где они не смогут охотиться. Птиц в зоопарке в холодное время года всегда отправляют в теплый вольер, к переезду их начали готовить с приходом первых заморозков.

Сейчас в водоеме остались еще пятеро больших бакланов, но и они скоро переедут в вольер. За их состоянием внимательно наблюдают орнитологи. Сотрудники зоопарка также оценивают толщину льда, поскольку в естественной среде обитания бакланы нередко могут погибнуть во время зимней подводной охоты.

"Птица ныряет в полынью в погоне за рыбой, а затем не может отыскать место, чтобы всплыть на поверхность. Нашим бакланам подобное не грозит. Их переместят в зимний вольер до того, как появится ледяной наст", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что змеи, лягушки, насекомые, ежи и ужи в столице впали в спячку из-за наступления осенних холодов и сокращения светового периода. Таким образом, на текущий момент впали в спячку уже все животные, которые вообще в нее уходят. Так они пережидают зиму с ее неблагоприятными условиями для жизни.

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