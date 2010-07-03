Енот-донор спас жизнь своему собрату в Екатеринбурге

Фото: соцсети

Енот Зорро из контактного зоопарка в Екатеринбурге стал донором крови для своего собрата Ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зоотехника зоопарка Василису Валову.

Она рассказала, что питомцу понадобилось переливание крови из-за осложнений после вирусной инфекции. У него на фоне этой болезни развилась анемия.

"Хозяева начали искать донора: обзванивали контактные зоопарки и попали на нас. Мы согласились. Сегодня встретились в клинике. Ветеринарные специалисты взяли кровь у нашего енота Зорро, проверили, что он здоров и кровь подходит", – добавила Валова.

По ее словам, после ряда процедур у здорового енота взяли 100 миллилитров крови, уточнив, что была взята допустимая мера для животных.

Она отметила, что Зорро во время процедуры вел себя спокойно, без агрессии. После того, как донор вышел из-под наркоза его отвезли обратно в зоопарк. Там он быстро адаптировался к своей прежней среде.

