Бродячий енот устроил погром в столичном кафе

Фото: соцсети

В одном из столичных кафе на улице Шаболовка бродячий енот устроил погром. Об инциденте рассказывается в Instagram-аккаунте заведения.

Животное разбросало по полу печенье, салфетки и испугало сотрудников.

"Утром животное украло почти пачку печенек. Как он попал в район Шаболовки, тем более в кафе – остается загадкой. Официант-полицейский с этим разобрался и посадил в нашу тюрьму. В ней наш герой ожидал дальнейшую участь, пока мы не решили забрать его к себе домой до обнаружения хозяина", – указано в сообщении.

Работники кафе через социальные сети разыскивают его хозяина.





Несколькими днями ранее в Петровско-Разумовском проезде сотрудники МЧС пытались снять с дерева енота. Спасателей вызвали местные жители. Они заметили на дереве на высоте третьего этажа животное, которое не могло самостоятельно спуститься вниз. Подразделения прибыли, обследовали дерево вдоль и поперек, но никого не нашли. Зверек не стал дожидаться помощи и сбежал. Оставив на память лишь фотографии.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске открыли енотокафе. Владельцы говорят, что все животные ручные, и их можно кормить. Особенно полосатые любят виноград, бананы и орехи. Пока в кафе четыре енота: Ева, Боря, Фил и Лиза. И они уже городские знаменитости. Спрос такой, что в кафе можно попасть только по записи – за месяц вперед.

