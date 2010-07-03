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Город

19:32

В Бирюлевском дендропарке пройдет познавательная экскурсия

город

Фото: Агентство "Москва"

Экскурсия "Dendro-Осень" пройдет в Бирюлевском дендропарке 19 ноября. Посетители узнают о птицах и млекопитающих, обитающих в парке, а также примут участие в интерактивных играх и квесте. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты Мосприроды ответят на вопросы гостей и расскажут о том, как правильно подкармливать обитателей парка.

Ранее сообщилось, что столичный зоопарк перешел на зимний режим работы. Теперь зоосад работает на час меньше. Переход на зимний режим работы связан с сокращением светового дня, а также с тем, что некоторые животные уходят в спячку. Такой график для посещений зоосада продлится до 28 февраля 2020 года. Зимой будут доступны теплые павильоны, а в вольерах с выходом на улицу останутся те виды животных, которым не страшен холод.

В начале ноября в центре зимней передержки рукокрылых Московского зоопарка вновь начали принимать летучих мышей. Москвичи могут принести туда найденных летучих мышей, чтобы не дать им погибнуть зимой. За первые дни работы центра неравнодушные горожане уже передали на зимовку 25 зверьков.

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