"Прямо и сейчас": День оливье

Впервые за последние несколько лет 31 декабря – рабочий день. Но работать в полную силу в последний день уходящего года вряд ли многие будут.

31 декабря может официально стать выходным днем. Идею одобрили в комитете по труду и соцполитике Госдумы.

В тексте документа говорится, что общее число нерабочих праздничных дней останется таким же, как и установлено сейчас в Трудовом кодексе. Депутаты уверены, что перенос выходного дня на 31 декабря позволит и работодателям, и работникам более рационально использовать освободившееся время. Об этом – в программе "Прямо и сейчас".