Эксперт оценил ситуацию с туберкулезом в России

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Специалисты связывают снижение заболеваемости туберкулезом в России с распространением новых лекарств.
"Во-первых, улучшилось снабжение противотуберкулезными лекарствами. Во-вторых, за последнее время появились новые лекарства. Их не было совсем на протяжении очень многих лет. А за последнее время два новых препарата, и на подходе еще есть", – цитирует ИА "НСН" доктора биологических наук, профессора Александра Апта.
Специалист отметил, что полной победе над болезнью мешает распространение штаммов с высокой лекарственной устойчивостью.
"Микробактерия мутирует с большой скоростью и очень хорошо поддается селекции с помощью антибиотиков. Плюс к этому недостатки в схемах лечения: стоит только нарушить схему и начать давать, скажем, два препарата вместо четырех, тут же немедленно врач своими руками начинает селектировать резистентный к антибиотикам штамм", – заключил Апт.
Так эксперт прокомментировал слова главы Минздрава Вероники Скворцовой о том, что в стране за последние 20 лет показатель смертности от туберкулеза стал меньше в четыре раза.
В начале августа министерство здравоохранения России представило статистический сборник, в котором, в частности, называются регионы страны с наибольшим числом больных туберкулезом. Самая сложная ситуация сложилась в Чукотском автономном округе – там на 100 тысяч населения приходится 527 больных. Также высокие показатели зафиксированы в Республике Тыва (512,6) и Приморском крае (280,8).
Меньше всего зараженных – в Архангельской области без автономного округа (17,1). Кроме того, низкие показатели демонстрируют Белгородская область (19,8) и Ненецкий автономный округ (20,5).
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