Умное развлечение: как работают московские квизы?

В переводе с английского quiz – это предварительный экзамен. В городских условиях квизы – это викторины с ответами на вопросы, которые проводятся в различных местах. Логично, что они стали популярны в стране, которая выросла на передачах "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг" и "Самый умный". В борьбе за победу команды отвечают на вопросы ведущего – интеллектуальные и не очень; задания могут быть также музыкальными, в картинках или даже видео. Бывают тематические игры по миру "Гарри Поттера" или "Игре престолов", где дотошно проверяют фанатов на знание вселенной Джорджа Мартина. В Москве довольно много компаний, организующих квизы. Мы поговорили с некоторыми, узнав о принципах работы, форматах игр и том, как они зарабатывают.

"Квиз, плиз!"

Андрей и Галя Глинские, основатели проекта:

"Квизы – больше про интеллект, чем про развлечение, а мы захотели сделать доступным и интересным этот вид досуга для всех. Серьезные вопросы, взрывающие мозг, никуда не делись, но наравне с ними есть задания смешные, злободневные, актуальные и отвечающие происходящим событиям в стране и мире. "Квиз, плиз!" отличается от конкурентов атмосферой, в этом нас не переплюнуть. Мы создаем ощущение настоящего праздника. Сделать игру может любой адекватный человек, а вот вызвать такой мощный выброс эндорфинов в кровь у целой толпы людей – нет. Мы сосредоточены на качестве, начиная от контента и персонала, заканчивая такой маленькой деталью, как ручка, которую игрок будет держать в руках два часа игры: каждая мелочь тщательно продумана.

За три года мы выросли в квиз № 1 Москвы – 60 игр в месяц, на каждой из которых присутствует от 300 человек, открыли филиалы больше чем в 80 городах по миру, перевели игру на английский язык, запустили отдельные направления (игры для подростков 10–15 лет, игры про кино и музыку для кино- и меломанов, тематические игры, например, "Гарри Поттер", "Джеймс Бонд", "Марвел", "Секс в большом городе", "Друзья"), подружились со многими крупными компаниями общероссийского и международного уровней и провели для них корпоративные игры. Вообще "Квиз, плиз!" отлично вписывается в идею командообразования и при этом подстраивается под любой банкет. В месяц мы проводим порядка 15–20 корпоративов (в топовые месяцы цифра вырастает до 45–50). На свадьбы "Квиз, плиз!" заказывают редко – в основном потому, что свадьбы носят более формальный или романтический характер, а "Квиз, плиз!" – развлечение шумное, веселое.

В целом прибыль приносят несколько направлений: регулярные игры, которые проходят в разных барах Москвы, попасть на них может любой желающий, нужно только зарегистрироваться на сайте заранее; корпоративные игры, которые заказывают частные лица на различные поводы (среди них – день рождения Ивана Урганта или Аллы Михеевой) или компании, а также франчайзинг. С паушальных взносов мы особо не зарабатываем: они в основном идут на покрытие расходов и на работу менеджеров, подготовку и сбор реквизита. Зато зарабатываем на процентах с каждой игры, которые франчайзи нам перечисляют в конце каждого месяца.

Игры проходят каждый день. Точное расписание уточняйте на сайте

500 рублей

Бар-олимпиада "Мозгва"

Николай Шелоник, соучредитель:

"Весной 2016 года мы подсмотрели идею квизов в Европе и практически сразу поняли, что этот формат очень подходит нашему менталитету. Было решено не копировать все подчистую, а сделать игру такой, в которой хотелось бы поучаствовать самим, – с элементами шоу, интересными вопросами, разнотематическими турами, рейтинговой системой. Короче говоря, качественной и близкой нам культурно.

В "Мозгву" сыграли уже тысячи команд (в каждой в среднем шесть–семь человек), у нас даже есть свои фанаты, которые приходили к нам более 200 раз. Естественно, мы с ними хорошо знакомы и дружим. Учитывая усилия, которые были приложены, на такой результат мы и рассчитывали. Сложно было предсказать подобный рост индустрии в целом, десятки конкурентов появились почти сразу и не всегда действовали красиво. Наши лучшие идеи и разработки быстро расходятся по квизам.

Сейчас рынок квизов растет, но медленно. Пик взрывного роста пройден, все более-менее крупные проекты заняли свои ниши – кто-то вырос экстенсивно и раскинулся франшизами на сотню городов. Новичкам, которые появляются на рынке, приходится непросто: содержать такой проект – дорогое удовольствие, да и игроков в квизы уже сложно удивить. Конечно, нам приходится шевелиться и постоянно работать над качеством и обновлениями. Например, разрабатываем новые тематики – от сериальной "Мозгвы" до игры про 90-е, добавляем бесплатные игры на сайт, организуем Лигу чемпионов для сильнейших команд и специальные игры для новичков.

Мы интенсивно работаем с крупными корпоративными клиентами. Формат "Мозгвы" идеально подойдет как для серии мероприятий на юбилей для компании на несколько тысяч человек до небольшого тимбилдинга для 30 сотрудников. Заказчик хочет тематический тур о своем отделе маркетинга – пожалуйста, представить новый седан приглашенным автожурналистам – тоже без проблем, все вопросы будут связаны с определенной моделью автомобиля. Мы разработаем уникальный сценарий и разбавляем его юмором, практически всегда все делаем "под ключ". Так что корпоративные проекты – наш основной источник дохода. Например, недавно организовали для заказчика целый онлайн-чемпионат среди двадцати офисов в разных городах России во всех часовых поясах страны с выездом победителей на офлайн-финал в Москву".

Расписание на сайте. Игры для профи проходят каждый день, но если вы новичок, то ближайшая дата – 29 марта, 20:00

Банкетный комплекс Jagger Hall

Рочдельская, 15, строение 30

500 рублей

Шоу-викторина о кино "Кинофан"

Егор Москвитин, основатель проекта, кинообозреватель М24:



"Идея создать "Кинофан" возникла у меня после переезда в Москву. Во-первых, я, как Чебурашка, искал друзей, а во-вторых, кино всегда было моим любимым делом: я пишу рецензии, читаю лекции, занимаюсь фестивалями и показами. Так что с помощью "Кинофана" прежде всего хотелось собрать единомышленников и преодолеть одиночество в чужом городе, а уже потом сделать маленький-маленький бизнес. Ориентирами были викторины, где остроту соперничества притупляет общая веселая атмосфера. И если конкуренция отдаляет людей, то юмор, наоборот, сближает. Поэтому мы стараемся быть скорее забавными, чем спортивными. И, конечно же, – познавательными, ведь к нам ходят еще и за последними новостями из мира кино.

Результаты от викторин целиком соответствуют ожиданиям. Это очень отзывчивый бизнес: сколько вложишь, столько и получишь. Сейчас "Кинофан" – отдушина от основных работ, поэтому он и выглядит как малое семейное предприятие. Но если найти время и обработать все запросы из других городов, то проект можно масштабировать до серьезных, даже международных масштабов.

Пока что совершенствуем то, что есть. Меняем структуру игры дважды в год, с началом очередного сезона. Например, придумали делить игроков на две лиги, и второй из них давать подсказки. Так новичкам становится легче понять логику викторины, а старичкам не приходится скучать: одни и те же вопросы могут быть и простыми, и сложными одновременно. Или стали добавлять к викторине дополнительные активности – благотворительные аукционы, на которых мы продаем киношные сувениры со всего мира, веселые конкурсы вроде "Лиги плохих шуток", костюмированные вечеринки на Хэллоуин.

По поводу развития – хочется, чтобы "Кинофан" стал всесоюзным клубом друзей, объединенных общей страстью к кино. То есть таким местом, где ты точно встретишь людей с тем же набором ценностей и сможешь насытить свою жизнь. Если получится, "Кинофан" может стать чем угодно – и гибридом КВН, и "Что? Где? Когда?", и федеральной сетью для проката фестивального кино, и настоящим турнирном, победители которого будут ездить в другие города и не только общаться, но и учиться.

Зарабатываем в основном на взносах, процентах от заведений, небольших контрактах со спонсорами (иногда мы брендируем игры – к примеру, делаем викторину о корейском кино и о зомби к выходу фильма про (правильно!) корейских зомби), на корпоративных заказах и франчайзинге. Плюс есть какой-то синергетический эффект от того, что ты занимаешься всем и сразу, – викторинами, лекциями, обсуждениями фильмов и т.д. Партнеры из одной области перетекают в другую. Корпоративные заказы тоже получаем, но в основном от IT- и медиакомпаний. В таких случаях мы берем и отыгрываем наши самые легкие и веселые сценарии. Так было на праздниках профсоюза "Газпрома", компании ABBYY, "Амедиатеки" и разных кинопрокатчиков".

Ближайшая игра – 7 апреля в 17:00

"Золотая вобла"

Протопоповский переулок, 3

400 рублей. Сайт "Кинофана"