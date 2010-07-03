Ученые испытали революционную вакцину от туберкулеза

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ЮАР испытали новую вакцину против туберкулеза, которая может совершить революцию в лечении и профилактике этого заболевания. Ученые провели испытания при участии 3,5 тысячи пациентов, сообщает "Мир 24".
Отмечается, что в 50% случаев вакцина предотвращает развитие туберкулеза, а это может спасти миллионы жизней. По словам специалистов, вакцина оказалась эффективной даже у взрослых, которые уже были инфицированы закрытой формой заболевания.
До этого момента ни одна из вакцин не защищала людей, которые являются переносчиком закрытой формы туберкулеза, поэтому речь идет о революции в профилактике заболевания. Кроме того, вакцина показала себя вполне безопасной.
Предполагается, что дальнейшие испытания вакцины займут около семи лет.
Каждый год от туберкулеза умирают более 1,5 миллиона человек. Вакцина, которую используют сейчас, применяется уже почти сто лет и имеет ряд недостатков.
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в стране за последние 20 лет показатель смертности от туберкулеза стал меньше в четыре раза.
В начале августа министерство здравоохранения России представило статистический сборник, в котором, в частности, называются регионы страны с наибольшим числом больных туберкулезом. Самая сложная ситуация сложилась в Чукотском автономном округе – там на 100 тысяч населения приходится 527 больных. Также высокие показатели зафиксированы в Республике Тыва (512,6) и Приморском крае (280,8).
Меньше всего зараженных – в Архангельской области без автономного округа (17,1). Кроме того, низкие показатели демонстрируют Белгородская область (19,8) и Ненецкий автономный округ (20,5).
Борьба с туберкулезом в России на протяжении многих лет является приоритетной государственной задачей. На сегодняшний день, несмотря на устойчивое снижение показателя заболеваемости туберкулезом среди россиян, все еще регистрируются лекарственно устойчивые формы заболевания и туберкулез, ассоциированный с ВИЧ-инфекцией.
В Москве снизилась смертность от туберкулеза
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