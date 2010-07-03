Врач назвала первый признак больных легких

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кашель является первым признаком, который может сигнализировать о заболевании легких, рассказала пульмонолог Марина Яковлева. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Если он возникает и никак не проходит, нужно обратиться к доктору. Он назначит все необходимые обследования. То есть не надо сидеть и выжидать, когда кашель пройдет сам, или заниматься самолечением", – отметила специалист.

Она отметила, что самым распространенным заболеванием легких является аллергическая и неаллергическая бронхиальная астма. При этом флюорографию чаще раза в год делать не нужно.

"Флюорография грудной клетки необходима в случае туберкулеза легких. Это второе самое распространенное заболевание", – подчеркнула Яковлева.

Ранее Минздрав назвал регионы страны с наибольшим числом больных туберкулезом. Самая сложная ситуация сложилась в Чукотском автономном округе – там на 100 тысяч населения приходится 527 больных. Также высокие показатели выявлены в Республике Тыва (512,6) и Приморском крае (280,8).

