Иран зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

14:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Российская вакцина "Спутник V" от коронавируса успешно прошла регистрацию в Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа.
"Вакцина "Спутник V" вчера была зарегистрирована в Иране. Она была одобрена нашими санитарными властями, и в скором будущем, надеемся, мы сможем ее закупить, а также приступить к совместному производству (при участии) соответствующих институтов в России и Иране", – сказал Зариф.
Вакцину "Спутник V" уже зарегистрировали в ОАЭ, Парагвае, Венесуэле, Венгрии и других государствах. Сообщалось, что препарат прошел успешную регистрацию в 14 странах. Планируется, что в скором времени его зарегистрируют более чем в 25 странах.
В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать препаратом "Спутник V", первой российской вакциной от COVID-19. Эксперт международного научного экспертного совета по вакцине Карлос Сала заявлял, что российский препарат от коронавируса имеет преимущество перед другими аналогичными разработками.
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