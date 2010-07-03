ПАСЕ высказалась против обсуждения доклада по MH17

Фото: EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ТАСС

Парламентская ассамблея Совета Европы высказалась против обсуждения на сессии ситуации вокруг крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году, передает РИА Новости.

Против включения этого вопроса в повестку дня оказались 86 из 148 участников ПАСЕ. О предложении по обсуждению сообщила глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. В то же время она напомнила, что уставной орган Бюро ПАСЕ не одобрил идею.

Малайзийский Boeing, летевший рейсом MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек на борту погибли. По некоторым данным, главной причиной катастрофы стало незакрытие воздушного пространства, допущенное Украиной.

Киев обвинил в ЧП ополченцев. Те возразили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Согласно промежуточным итогам, Boeing был сбит из ЗРК "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ из Курска.

Замгенпрокурора России Николай Винниченко заявил, что российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию. В ней говорится, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Следователи эти сведения проигнорировали. МИД РФ подчеркнул, что обвинения ССГ в причастности России к крушению голословны и вызывают сожаление.

Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз говорил, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к случившемуся. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования.

Депутаты Нидерландов отклонили инициативу по привлечению Украины к ответственности за крушение Boeing. С идеей выступал лидер партии "Форум за демократию" Тьерри Боде.

19 июня международное следствие объявило имена четырех подозреваемых. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Дубинский отметил, что не видит смысла сотрудничать со следствием, и свою причастность к катастрофе отрицает. Суд по делу пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.