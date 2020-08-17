Украина отозвала посла из Белоруссии для консультаций

17:44
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Украина отзывает посла из Белоруссии для консультации в связи с протестами после выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Дмитрия Кулебу.
"Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности", – заявил Кулеба.
Он отметил, что такой шаг был предпринят впервые в истории Украины. Кулеба подчеркнул, что решение было принято в связи с недопустимыми действиями Минска.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что новые выборы в стране могут состояться в случае принятия новой Конституции. До этого он сообщал, что перевыборов в стране не будет.
В Белоруссии продолжаются акции протеста, которые начались 9 августа на фоне президентских выборов. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек.
В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства выступил с речью перед собравшимися. Он отметил, что если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.
Помимо этого, в стране регулярно происходят забастовки заводских рабочих. Так, недавно стало известно, что частично остановлено производство на "Беларуськалии" из-за нежелания сотрудников продолжать работу.
14 августа ЦИК Белоруссии озвучила итоговые результаты выборов. Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей. Недавно она заявила, что готова стать национальным лидером, "чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм".
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