Украина отозвала посла из Белоруссии для консультаций

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Украина отзывает посла из Белоруссии для консультации в связи с протестами после выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Дмитрия Кулебу.

"Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности", – заявил Кулеба.

Он отметил, что такой шаг был предпринят впервые в истории Украины. Кулеба подчеркнул, что решение было принято в связи с недопустимыми действиями Минска.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что новые выборы в стране могут состояться в случае принятия новой Конституции. До этого он сообщал, что перевыборов в стране не будет.

В Белоруссии продолжаются акции протеста, которые начались 9 августа на фоне президентских выборов. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек.

В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства выступил с речью перед собравшимися. Он отметил, что если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.

Помимо этого, в стране регулярно происходят забастовки заводских рабочих. Так, недавно стало известно, что частично остановлено производство на "Беларуськалии" из-за нежелания сотрудников продолжать работу.

14 августа ЦИК Белоруссии озвучила итоговые результаты выборов. Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей. Недавно она заявила, что готова стать национальным лидером, "чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм".