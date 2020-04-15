Посольство России в США выясняет участников решения по сносу памятника Конева в Чехии

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Посольство России в США рассказало, что решение о сносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу подготовила американская компания Squire Patton Boggs, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Глава учреждения Анатолий Антонов отметил, что они в настоящий момент располагают такой информацией. Однако, по его словам, американская компания не ответила на запросы российского посольства.

Антонов полагает, что отсутствие обратной связи – косвенное свидетельство того, что компании "есть что скрывать". Он надеется, что участие Squire Patton Boggs в кампании по ликвидации мемориала удастся установить.

Памятник маршалу Коневу был снесен по решению муниципальных властей района Прага-6. Его планируют поместить в Музей XX века, который в настоящий момент строится. Пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова сообщила, что перенос мемориала не является нарушением международных договоров между Россией и ее республикой.

В связи с инцидентом министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил ввести уголовную ответственность для представителей власти других стран, которые сносят памятники советским гражданам. Он считает, что таким образом иностранные государства искажают правду о решающем вкладе СССР в победу во Второй мировой войне.

По факту ликвидации памятника Коневу Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично". А сенатор Владимир Джабаров назвал действия чешских местных властей святотатством и призвал извиниться.