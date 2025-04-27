В Кремле пообещали сообщить, кто из иностранных гостей приедет в Москву 9 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кремль расскажет обо всех зарубежных лидерах, которые приедут в столицу на празднование 80-летия Победы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы сообщим состав – всех глав государств и правительств, которые приезжают на 9 Мая", – отметил официальный представитель Кремля.

Главными мероприятиями празднования 80-летия Победы станут парады. Центральный пройдет в Москве.

Россия ожидает свыше 20 глав государств и правительств на параде Победы, среди которых председатель КНР Си Цзиньпин, президент Палестины Махмуд Аббас, сербский лидер Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Также на мероприятие планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.