27 апреля, 10:49Политика
В Кремле пообещали сообщить, кто из иностранных гостей приедет в Москву 9 мая
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кремль расскажет обо всех зарубежных лидерах, которые приедут в столицу на празднование 80-летия Победы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы сообщим состав – всех глав государств и правительств, которые приезжают на 9 Мая", – отметил официальный представитель Кремля.
Главными мероприятиями празднования 80-летия Победы станут парады. Центральный пройдет в Москве.
Россия ожидает свыше 20 глав государств и правительств на параде Победы, среди которых председатель КНР Си Цзиньпин, президент Палестины Махмуд Аббас, сербский лидер Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Также на мероприятие планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.
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