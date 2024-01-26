В Кремле не стали комментировать приговор Дарье Треповой

Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV (Дарья Трепова внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

В Кремле не комментируют решения судов, в связи с чем не будут говорить о приговоре Дарье Треповой (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Между тем политолог, эксперт по вопросам Евразийских исследований Аслан Рубаев заявил в эфире радио КП, что наказание Треповой равносильно пожизненному сроку.

Он уточнил, что ряд лидеров общественного мнения хотели бы, чтобы к девушке применили смертную казнь. Однако, продолжил эксперт, озвученный судом приговор уже достаточно строг, который равносилен пожизненному. По мнению Рубаева, на свободу девушка уже вряд ли когда-либо выйдет.

"Мне кажется, что он (приговор. – Прим. ред.) очень жесткий. Люди, наверное, хотят крови... но я думаю, что она вряд ли уже выйдет оттуда. С ней уже все очевидно", – сказал эксперт.

Вместе с тем он признался, что сам является сторонником смертной казни, но в нынешних реалиях отменять мораторий на эту меру нельзя. Эксперт связал это с низким процентом оправдательных приговоров.

Накануне суд вынес приговор Треповой, назначив ей 27 лет заключения по делу о теракте. Ее обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Сторона защиты сообщила, что планирует обжаловать решение суда.

Теракт произошел в апреле 2023 года в кафе "Стрит-бар" в Петербурге. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), еще 42 человека пострадали.

Правоохранители задержали Трепову, передавшую журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. После этого девушку арестовали.

Журналист Попков руководил подготовкой убийства военкора Татарского – СК