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25 января, 16:00

Происшествия

Защита Треповой обжалует приговор суда по делу о теракте

Фото: ТАСС/Петр Ковалев (Дарья Трепова внесена в перечень террористов и экстремистов)

Сторона защиты намерена обжаловать приговор, который вынесли Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал адвокат Даниил Берман.

"Предположу, что приговор обжалуем. Считаем его незаконным и необоснованным. Наверное, это самый жестокий приговор в отношении женщины в России за всю историю современного правосудия, хотя для этого не было никаких оснований, даже если гипотетически предположить, что Дарья виновна", – приводит РИА Новости его слова.

25 января суд приговорил Трепову к 27 годам заключения по делу о теракте. Кроме того, ее обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Сам инцидент произошел в апреле прошлого года в кафе "Стрит-бар" в центре Петербурга. В заведении случился взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), еще 42 человека пострадали.

Следствие задержало Трепову, передавшую журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Впоследствии девушку арестовали.

В ходе заседания суда 15 ноября она частично признала свою вину. Однако во время последнего слова в суде 22 января Трепова уже не стала признавать вину, но взяла на себя моральную ответственность за произошедшее.

Также обвиняемая сообщила, что якобы не знала ничего о военкоре Татарском. При этом она уточнила, что во время личной встречи он показался ей добродушным.

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