Иски на 50 млн руб предъявили потерпевшие к обвиняемой в теракте Дарье Треповой

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Потерпевшие по уголовному делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), заявили к Дарье Треповой и другим обвиняемым гражданские иски на общую сумму 50 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Председательствующий судья Тимур Жидков огласил заявления 21 потерпевшего к Треповой, одному из ее предполагаемых сообщников Юрию Денисову, а также обвиняемому в укрывательстве главной подозреваемой Дмитрию Касинцеву.

Первым огласили иск матери погибшего корреспондента Равили Фоминой, которая потребовала от Треповой и Денисова 15 миллионов рублей. Это самая большая сумма из всех озвученных требований. Минимальная сумма запрошенной компенсации составляет 120 тысяч рублей.

Солидарно к Дарье Треповой и Дмитрию Касинцеву заявлены иски на сумму в 8,3 миллиона рублей. К Касинцеву отдельно заявили еще один иск на 500 тысяч рублей. Оба подсудимых требований не признали. Трепова при этом сообщила, что готова компенсировать потерпевшим вред в частном порядке.

2 апреля 2023 года в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга произошел теракт, в результате которого погиб Татарский, еще 42 человека пострадали.

В рамках расследования уголовного дела задержали Трепову. По данным следствия, она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Позже ее отправили в СИЗО.

Также был задержан Дмитрий Касинцев, к которому Трепова пришла после совершения теракта. Он знал, что та причастна к случившемуся, но скрывал ее и сообщал полицейским ложную информацию о местонахождении девушки.

На заседании суда 15 ноября Трепова и Касинцев частично признали свою вину.

Позже Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продлил арест Треповой. Она останется под стражей еще в течение полугода – до 18 апреля 2024 года включительно.



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