Адвокат Треповой объяснил ее улыбку во время заседания суда

Фото: ТАСС/Петр Ковалев (Дарья Трепова внесена в реестр террористов и экстремистов)

Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов), которую приговорили к 27 годам лишения свободы за совершение теракта в кафе в Санкт-Петербурге, улыбалась в суде, потому что ей было страшно, объяснил ее защитник Даниил Берман. Об этом пишет "Газета.ру".

"Она улыбается, когда ей страшно. Чем ей страшней, тем больше такая реакция. У нее биполярное расстройство личности, смешанное расстройство личности. В экспертизе об этом написано. Поэтому, естественно, у такого человека реакции могут отличаться от реакции обычного человека", – сказал он.

25 января суд вынес приговор Треповой, назначив ей 27 лет заключения по делу о теракте. Кроме того, ее обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Сторона защиты заявила, что намерена обжаловать решение суда.

Сам инцидент произошел в апреле прошлого года в кафе "Стрит-бар" в центре Петербурга. В заведении случился взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), еще 42 человека пострадали.

Следствие задержало Трепову, передавшую журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Впоследствии девушку арестовали.

19 января потерпевшие заявили к Треповой и другим обвиняемым гражданские иски на общую сумму 50 миллионов рублей. Во время последнего слова в суде 22 января Трепова отказалась признавать вину, но взяла на себя моральную ответственность за произошедшее.



Обвиняемую в теракте Трепову могут поместить в СИЗО в Москве