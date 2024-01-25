Суд обязал Трепову выплатить 16,5 млн рублей потерпевшим при теракте

Фото: ТАСС/Петр Ковалев (Дарья Трепова внесена в перечень террористов и экстремистов)

Суд удовлетворил иски пострадавших, в связи с чем осужденная по делу о теракте Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов) должна будет выплатить им порядка 16,5 миллиона рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Некоторые иски признаны по праву", – добавили в сообщении.

В ТАСС уточнили, что полностью были удовлетворены иски к Треповой лишь четырех потерпевших в размере 2 миллионов 295 тысяч рублей. Другие 17 заявлений приняты частично – на сумму 13,7 миллиона рублей, включая 5 миллионов рублей, которые суд потребовал направить матери военкора Владлена Татарского Равили Фоминой.

Иски пятерых потерпевших о возмещении морального вреда к укрывателю осужденной Дмитрию Касинцеву суд не удовлетворил. Иски пяти потерпевших о компенсации материального вреда к Треповой суд признал за ними по праву.

В общей сложности иски выдвинул 21 потерпевший, их сумма достигла порядка 50,6 миллиона рублей.

25 января суд вынес приговор Треповой, назначив ей 27 лет заключения по делу о теракте. Кроме того, ее обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Сторона защиты заявила, что намерена обжаловать решение суда.

Сам инцидент произошел в апреле прошлого года в кафе "Стрит-бар" в центре Петербурга. В заведении случился взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), еще 42 человека пострадали.

Следствие задержало Трепову, передавшую журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Впоследствии девушку арестовали.

19 января потерпевшие заявили к Треповой и другим обвиняемым гражданские иски на общую сумму 50 миллионов рублей. Во время последнего слова в суде 22 января Трепова отказалась признавать вину, но взяла на себя моральную ответственность за произошедшее.



Обвиняемую в теракте Трепову могут поместить в СИЗО в Москве