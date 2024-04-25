Песков: начатые арестованным Ивановым строительные контракты продолжатся

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Строительные контракты, которые были начаты при курировавшем их замминистра обороны РФ Тимуре Иванове, продолжатся, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Работы, естественно, выполняются", – подчеркнул представитель Кремля.

При этом он не смог ответить на вопрос, могут ли возникнуть задержки при сооружении тех или иных объектов. Он уточнил, что не обладает информацией о деталях.

О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. Позже Басманный суд Москвы арестовал его.

Иванову предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. При этом сам он вину не признал.

По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. По делу Иванова также арестовали Сергея Бородина и Александра Фомина.

По версии следствия, Фомин, находясь в доверительных отношениях с Ивановым и Бородиным, освободил их от оплаты предоставленных услуг, связанных с ремонтом или реконструкцией зданий.

Как сообщали некоторые СМИ, министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил Тимура Иванова от должности замминистра.

В связи с произошедшим суд арестовал активы и счета Иванова, сообщили СМИ. По информации источников, под арест подпало все, что было зарегистрировано на самого Иванова, на его жену и бывших супруг, а также на пятерых детей, включая приемных.

