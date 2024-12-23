Песков опроверг информацию о разводе Асада и заморозке его имущества

Фото: kremlin.ru

Информация о якобы разводе экс-президента Сирии Башара Асада и заморозке его имущества не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, не соответствует", – сказал Песков, отвечая на просьбу подтвердить сведения арабских СМИ.

Одно из изданий сообщало, что жена бывшего сирийского президента Асма Асад якобы подала на развод после переезда в Москву. Журналисты утверждали, что она также планирует переехать в Великобританию.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда Асад покинул свой пост и улетел в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

В Кремле уход Асада с поста назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище.

По словам Владимира Путина, он еще не встречался с Асадом после его прибытия в Москву, однако планирует поговорить с ним.