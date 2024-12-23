JP: жена Башара Асада оказалась недовольна жизнью в Москве и подала на развод

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Жена экс-президента Сирии Башара Асада Асма подала на развод после переезда в Москву, передает "Газета.ру" со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

"Британская жена свергнутого президента Сирии Башара Асада, Асма Асад, подала на развод после выражения недовольства своей жизнью в Москве", – говорится в материале.

По информации газеты, она планирует переехать в Британию.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда экс-президент Сирии Асад покинул свой пост и улетел в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

В свою очередь, в Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище.

Сам Асад рассказал, что в Россию его вывезли с российской военной базы в Хмеймиме по требованию Москвы, когда объект подвергся массированным атакам беспилотников.

Между тем оппозиция выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.

