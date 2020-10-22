Песков назвал условие для привлечения Турции к переговорам по Карабаху

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Турцию можно привлечь к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе только с обоюдного согласия Азербайджана и Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Участвовать в форматах, быть неким посредником возможно только с согласия двух сторон", – сказал представитель Кремля.

По его словам, договоренности о прекращении огня, достигнутые ранее, пока не соблюдает ни одна сторона конфликта.

Ранее в МИД Армении заявили, что проблему Карабаха можно решить только мирным путем. В заявлении отмечалось, что Азербайджан и Турция отвергают мирное урегулирование конфликта.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.

Позже Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия в Армению. Он подчеркнул, что Армения нарушила условия перемирия с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, рассказал, что располагает доказательствами о переброске боевиков Сирии в Нагорный Карабах через Турцию.



Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия



