Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия в Армению

Фото: AP/Turkish Presidency

Россия, Франция и США оказывают всестороннюю поддержку Армении, в том числе поставляют ей оружие, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил во время конференции в провинции Ширнак. Запись доступна на его странице в Twitter.

"Минская группа ОБСЕ, состоящая из России, США и Франции, оказывает Армении всестороннюю поддержку с вооружением", – заявил Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что Армения вновь нарушила условия перемирия с Азербайджаном.

Так, Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта. Перемирие вступило в силу с 00:00 18 октября (23:00 17 октября по московскому времени).

Позднее Минобороны Армении заявило о новых обстрелах в Нагорном Карабахе.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что располагает доказательствами о переброске боевиков Сирии в Нагорный Карабах через Турцию. Он отметил, что последняя пошла на такой шаг из-за недостаточной военной мощи Азербайджана.

Бои в Карабахе начались 27 сентября, в развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан ввел частичную мобилизацию и локально военное положение.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

