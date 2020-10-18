В Азербайджане заявили о сбитом Су-25 ВС Армении

16:02
Фото: АР/Azerbaijan's Defense Ministry
В министерстве обороны Азербайджана заявили, что военные сбили штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что уничтожение произошло 18 октября в 12:30 по московскому времени.
"Сбит очередной штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении, пытавшийся нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии на Джебраильском направлении", – сказано в сообщении ведомства.
При этом в Армении данное заявление назвали ложью. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что у страны нет никакого сбитого самолета.
Ранее Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта. Перемирие вступило в силу с 00:00 18 октября (23:00 17 октября по московскому времени).
Позднее Минобороны Армении заявило о новых обстрелах в Нагорном Карабахе.
Бои в Карабахе начались 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия
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