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В мире

07:52

ВС Азербайджана предприняли наступление в Карабахе – Минобороны Армении

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Армении сообщили о начале наступательной операции вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС.

Как утверждает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, азербайджанская сторона наступает на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. События происходят на фоне нового гуманитарного перемирия.

"К 07:20 (06:20 по московскому времени. – Прим. Ред.) с использованием артиллерийского огня противник предпринял наступление на южном направлении", – заявила Степанян.

Она уточнила, что бои происходят в районе Худаферинского водохранилища на границе с Ираном. Целью ВС Азербайджана является занятие выгодных позиций.

"Обе стороны несут потери", – заключила Степанян.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу с 00:00 18 октября (23:00 17 октября по московскому времени).

Позднее в Армении заявили о новых обстрелах в Нагорном Карабахе после перемирия. Так, по району были нанесены артиллерийский и ракетный удары.

Бои в Карабахе начались 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов.

Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия

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