ВС Азербайджана предприняли наступление в Карабахе – Минобороны Армении

07:52
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В Армении сообщили о начале наступательной операции вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС.
Как утверждает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, азербайджанская сторона наступает на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. События происходят на фоне нового гуманитарного перемирия.
"К 07:20 (06:20 по московскому времени. – Прим. Ред.) с использованием артиллерийского огня противник предпринял наступление на южном направлении", – заявила Степанян.
Она уточнила, что бои происходят в районе Худаферинского водохранилища на границе с Ираном. Целью ВС Азербайджана является занятие выгодных позиций.
"Обе стороны несут потери", – заключила Степанян.
Ранее Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу с 00:00 18 октября (23:00 17 октября по московскому времени).
Позднее в Армении заявили о новых обстрелах в Нагорном Карабахе после перемирия. Так, по району были нанесены артиллерийский и ракетный удары.
Бои в Карабахе начались 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов.
Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия
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