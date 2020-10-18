В Армении заявили о новых обстрелах в Нагорном Карабахе после перемирия

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Минобороны Армении заявило о новых обстрелах в Нагорном Карабахе после вступления в силу гуманитарного перемирия. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что по району в северном и южном направлениях были нанесены артиллерийский и ракетный удары.

"Противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении с 00:04 до 02:45 (23:04 до 01:45 по московскому времени), а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45 (01:20 до 01:45 по московскому времени)", – отметила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу с 00:00 18 октября (23:00 17 октября по московскому времени).

Бои в Карабахе начались 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов.

Международное сообщество призвало к мирному разрешению конфликта.