В Кремле оценили действия учителей в школе в Казани

15:22
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Действия учителей в школе в Казани, где накануне произошла стрельба, заслуживают самой высокой оценки и восхищения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, все меры, которые были предприняты учителями, педагогами, конечно, заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения. Что касается каких-то решений о награждении и так далее, я пока не могу ответить на этот вопрос, но, безусловно, президент получает соответствующие доклады", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.
Ранее заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева рассказала, что учителя и ученики школы № 175 действовали согласно правилам поведения при ЧП. По ее словам, дети в образовательном учреждении знали, что такое эвакуация и как себя вести. Она добавила, что действия учителей и учеников позволили максимально уменьшить количество жертв при происшествии.
В свою очередь, министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что школа оснащена системой контроля доступа и имеет паспорт безопасности, который утверждается в начале учебного года.
Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе.
По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы. Похороны погибших прошли 12 мая.
Ранее стало известно, что в Татарстане простились с учительницей Эльвирой Игнатьевой, которая погибла при вооруженном нападении на школу № 175 в Казани.
Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве.
Отец мальчика, пострадавшего в стрельбе в казанской школе, рассказал о его самочувствии
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