09 января, 15:50Политика
Песков заявил, что в Кремле не знакомы с высказываниями Карасева в адрес Алиева
Фото: kremlin.ru
В Кремле не знакомы с заявлениями политолога Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Некоторое время назад СМИ сообщили, что политолог Карасев якобы выступил с нецензурными словами, обращенными к Алиеву. Поводом для этого послужило его заявление о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines на западе Казахстана.
Комментируя эту информацию, Песков обратил внимание, что внешняя политика России определяется президентом.
"Мы действительно не знаем, о чем идет речь, не знаем, мы не видели этих слов, не слышали этих слов, и конечно же, внешняя политика российского государства формулируется и определяется президентом России и реализуется министерством иностранных дел и другими ведомствами при координации министерства иностранных дел, вот на это нужно ориентироваться", – подчеркнул представитель Кремля.
Авиакатастрофа произошла 25 декабря в трех километрах от города Актау в Казахстане, когда самолет рейса Баку – Грозный упал во время экстренной посадки. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 госпитализированы.
По факту крушения возбуждено уголовное дело. Путин выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование причин крушения борта. В свою очередь, Алиев заявил, что самолет был поврежден вследствие обстрела с земли.
Казахстан направил в Бразилию черные ящики с разбившегося самолета AZAL. В страну уже вылетела комиссия по расследованию авиационного происшествия.
Позже Алиев подчеркнул, что избежать трагедии могла бы помочь координация между ВС и гражданскими службами России. По его мнению, не допустить произошедшего можно было при своевременном принятии мер по закрытию воздушного пространства над Грозным.
Казахстан отправил в Бразилию черные ящики самолета, разбившегося под Актау