Песков заявил, что в Кремле не знакомы с высказываниями Карасева в адрес Алиева

Фото: kremlin.ru

В Кремле не знакомы с заявлениями политолога Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Некоторое время назад СМИ сообщили, что политолог Карасев якобы выступил с нецензурными словами, обращенными к Алиеву. Поводом для этого послужило его заявление о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines на западе Казахстана.

Комментируя эту информацию, Песков обратил внимание, что внешняя политика России определяется президентом.

"Мы действительно не знаем, о чем идет речь, не знаем, мы не видели этих слов, не слышали этих слов, и конечно же, внешняя политика российского государства формулируется и определяется президентом России и реализуется министерством иностранных дел и другими ведомствами при координации министерства иностранных дел, вот на это нужно ориентироваться", – подчеркнул представитель Кремля.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря в трех километрах от города Актау в Казахстане, когда самолет рейса Баку – Грозный упал во время экстренной посадки. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 госпитализированы.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Путин выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование причин крушения борта. В свою очередь, Алиев заявил, что самолет был поврежден вследствие обстрела с земли.

Казахстан направил в Бразилию черные ящики с разбившегося самолета AZAL. В страну уже вылетела комиссия по расследованию авиационного происшествия.

Позже Алиев подчеркнул, что избежать трагедии могла бы помочь координация между ВС и гражданскими службами России. По его мнению, не допустить произошедшего можно было при своевременном принятии мер по закрытию воздушного пространства над Грозным.