Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Между главой МИД России Сергеем Лавровым и его армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном состоялся телефонный разговор, в ходе которого министры обсудили нагорно-карабахский конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства.
"В центре внимания находились вопросы, связанные с поиском выхода из ситуации, сложившейся в зоне нагорно-карабахского конфликта", – сказано в сообщении.
Так, Россия выразила обеспокоенность ростом жертв из-за боевых действий мирных граждан. Также дипломаты подтвердили тот факт, что огонь должен быть прекращен незамедлительно.
"Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорно-карабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции", – заключили в ведомстве.
Ранее представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил об обстреле гражданских объектов карабахского города Шуши. Кроме этого сообщалось, что после обстрела ВС Азербайджана в Степанакерте и Шуши есть погибшие среди гражданских лиц.
В ответ на действия Азербайджана армия Карабаха нанесла удар по городу Гянджа. В результате есть пострадавшие и один погибший.
Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе могут быть завершены только при условии, что Армения выведет свои войска с территории.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном был возобновлен 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год. Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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