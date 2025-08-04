Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

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Владимир Путин поговорил по телефону с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

До этого Нетаньяху и Путин проводили телефонный разговор 28 июля. Тогда они обсуждали эскалацию ближневосточного конфликта. Президент РФ указал на то, что российская сторона выступает за мирное урегулирование в регионе.

Кроме того, глава государства сообщил, что готов помочь в организации переговоров, связанных с иранской ядерной программой.

Обострение ближневосточного конфликта произошло 13 июня. Тогда Израиль атаковал иранские военные объекты. В результате погибли высокопоставленные военные и физики-ядерщики, которые работали над обогащением урана в рамках ядерной программы Ирана.

В ответ Тегеран нанес удар по израильским военным объектам, а также по ключевому научно-исследовательскому институту Израиля.

Спустя время к ударам присоединились и США, которые атаковали три иранских ядерных объекта. Американский президент Дональд Трамп указывал, что в результате были поражены цели в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Иран в качестве ответной меры провел военную операцию против американских баз в Катаре и Ираке. Позже Трамп сообщил о достижении перемирия между Тегераном и Тель-Авивом.