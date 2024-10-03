Песков: конституция не препятствует избранию президентом РФ участника боевых действий

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Участник боевых действий может возглавить Россию, если его кандидатура не перечит требованиям, зафиксированным в Конституции РФ. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя назначение выпускника "Времени героев" Артема Жоги полпредом президента в УрФО.

Он подчеркнул, что кандидатура Жоги соответствует всем условиям, прописанным в конституции.

Накануне Владимир Путин встретился с Героем ДНР Жогой, дав ему напутствия на новой должности. Так, глава государства попросил его не терять контакты со своими товарищами и однокурсниками по программе.

Кроме того, президент рассказал и о других назначениях. В частности, Герой России Артур Орлов был назначен руководителем "Движения первых", герой России Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития ОАО "РЖД", Евгений Чинцов стал спикером городской думы Нижнего Новгорода, герой России Игорь Юргин возглавил министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)

Также Путин назначил Заура Гурциева первым заместителем главы Ставрополя, Алексея Кондратьева – сенатором, а героя России Романа Кулакова – депутатом Заксобрания Севастополя. В свою очередь, Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Самары, а Александр Суразов – комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.

