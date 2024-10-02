Путин назначил Артема Жогу полпредом в Уральском федеральном округе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент России также провел с Жогой личную встречу в Кремле.

"Вы человек на Донбассе известный, да и в стране уже, и своими делами, и вы, и ваши самые близкие люди, которые сражались за интересы России", – заявил глава государства.

Путин отметил, что на Урале сосредоточены не только промышленные предприятия, но и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Он заявил, что очень важно помогать людям, работающим в регионе и пожелал Жоге на его новом посту полпреда президента в Уральском федеральном округе, всего хорошего.

В свою очередь, Жога поблагодарил президента за оказанное доверие.

Ранее участник программы "Время героев" Заур Гурциев стал первым замглавы Ставрополя. Благодаря программе он смог получить необходимый для перевода на госслужбу опыт.

По словам Гурциева, за время стажировки он изучил работу муниципалитета и ознакомился с работой районов города.